タレントの有吉弘行（52）が、14日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。開幕したFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会をめぐり、日本代表の1次リーグ3戦全勝を予想したインコに悪態をついた。今週の話題を取り上げるコーナー。栃木県那須町の「那須どうぶつ王国」でヨウムの「オリビア」がサッカー日本代表の1次リーグ3試合の勝敗を占い、全勝と予想したことが紹介されると、有吉は間