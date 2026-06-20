W杯の裏で奮闘サッカーW杯が始まったが、日本代表メンバーを見渡すと知らない人ばかりという方も多かろう。【写真を見る】「韓国国旗に似ている」と大炎上…差し替えになったサッカー協会のプロモーション画像それもそのはず。登録メンバー26人のうち23人が海外でプレーしているのだ。Jリーグ所属の3人にしても、大迫敬介（広島）と早川友基（鹿島）は控えGK、そして長友佑都（FC東京）はムードメーカーとしての招集だろう