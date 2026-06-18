6月17日、バラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に伝説の占い師・細木数子さんの娘で占星術師の細木かおりが出演した。現在、数子さんの半生を描いたNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が配信されている。主演の戸田恵梨香の鬼気迫る演技に称賛が集まっているが、番組内で、かおりは不満を漏らした。「ドラマ化にあたり、周囲から『儲かっているでしょ』と指摘されるそうで、それに対して『1円ももらってませ