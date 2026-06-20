サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表の森保一監督（５７）が１９日（日本時間２０日）、試合会場のメキシコのモンテレイで、１次リーグＦ組第２戦・チュニジア戦の前日会見に臨んだ。同試合が、１９３０年から始まったＷ杯の１０００試合目。サッカーの歴史で節目となる一戦の当事者となることに「非常に光栄な試合ができるということで幸せに思っています」と、頰を緩ませた。メモリアルな一戦に立ち会