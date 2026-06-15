イチビキは5月30日、地場スーパー・フィールの「エクボスタイルKASUGAI店」（愛知県春日井市）で、「献立いろいろみその日」記念イベントを開催した。会場では「献立いろいろみそ」のアレンジメニューの無料試食や、イチビキ商品を含む1000円以上の購入者にイチビキ商品やオリジナルグッズが当たるカプセルトイを実施。多くの来店客が参加し、賑わいを見せた。無料試食では、「回鍋肉」「肉みそ丼」「きゅうりのみそスティッ