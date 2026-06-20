今夜6月20日22時放送の『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系）は、FIFAワールドカップ・オランダ戦で大活躍し、一躍時の人となった日本代表の中村敬斗選手を特集。なぜ彼はこれほどまでにゴールを量産できるのか。その圧倒的な得点能力と、対戦相手をほんろうする唯一無二のドリブルの裏側に迫る。【写真】中村敬斗の貴重な幼少期ショット番組では、中村選手と対戦経験のある槙野智章さんへの独占取材を敢行。プロの視点から中