ÀèÇÚ¤«¤é¤Î¥·¥´¥¡¢¡Ö»°¶Ø¡×¡Ä¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÉÁ´½÷¡É¤Ç¤Î¼ã¼ê»þÂå
ÏÃÂê¤Î¿·´©¡ØËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¼«ÅÁ¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©)¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢°ìÅÙ¤â°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÈË½Áö½÷²¦¡ÉËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¤¬¼«¤é¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤òÄÖ¤Ã¤¿£±ºý¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤´Ö¤ÇÂç¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿Ä¹Í¿Àé¼ï¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÆü¡¹¡£Â¾¤Î¼ã¼ê¤È¤Ï°ã¤¤»¨ÍÑ¤ò¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤ËÙÅÄ¤Î¤³¤È¤òÎÉ¤¯»×¤ï¤Ê¤¤ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ØËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¼«ÅÁ¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¡Ù(Âè£±²ó)
Ä¹Í¿Àé¼ï¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È
¤½¤Îº¢¡¢»ä¤Ï"Á´½÷"¡ÊÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ËÆþÌç¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥®¥ã¥ë¥º¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹Í¿Àé¼ï¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Ê¸»úÄÌ¤ê"»ÍÏ»»þÃæ"¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¡£ÆþÌç»þ¤Î»î¹ç¤ÏÇ¯´Ö300»î¹ç°Ê¾å¡¢Ä¹Í¿¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Î·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¡¢»ä¼«¿È¤Î¤¿¤Þ¤ÎµÙ¤ß¤â¡¢Ä¹Í¿¤µ¤ó¤Î¤ªÉÕ¤¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
Ä¹Í¿¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤×¤è¤×¤è¡Á¡¢ÌÀÆü¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£"¤×¤è¤×¤è"¤Ï»ä¤¬Çò¤¯¤Æ¤×¤è¤×¤è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÄ¹Í¿¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ÀÌ¾¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤Ï¡¢Åö»þ¡¢"Á´½÷"¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½¡¦¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥ÉÂåÉ½¤Î¥í¥Ã¥·¡¼¾®Àî¤µ¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¶õ¹Á¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Ä¹Í¿¤µ¤ó¤ÎÂ©È´¤Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£¹Ô¤Àè¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Ãå¤¤¤¿Àè¤¬¶õ¹Á¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤³¤«¤Î±Ø¤Ê¤é¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
»þ¤Ë¤ÏÄ¹Í¿¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÊõÄÍ¤Î¸ø±é¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï¸ø±éÃæ¤ËÌ²¤¯¤Æ¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ç´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Â¾¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÌµÍýÆñÂê¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Â¾¤ÎÆ±´ü¤ä¸åÇÚ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ï¤¤¤¤¤è¤Í¡£¥Á¥³¤µ¤ó¡ÊÄ¹Í¿¡Ë¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×
¼ÂºÝ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤«¤ß¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¼é¤é¤ì¤¿Î©¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¡ÖÄ¹Í¿¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤è¡×¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤¬»ä¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î»ä¤Ë¤ÏÄ¹Í¿¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ã¼êÁª¼ê¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¥ê¥ó¥°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¸½¼ÂÅª¤ËÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£Ä¹Í¿¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ²ñ¾ì¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÎÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿»æ¥Æ¡¼¥×¤Î»³¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ß¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Í¿¤µ¤ó¤¬ËèÆüÂçË»¤·¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÉÕ¤¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ê¥ó¥°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¦¶ÈÌ³¡£¤½¤ì¤ò¸«²á¤´¤µ¤Ê¤¤°ìÉô¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤¬¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢3Ç¯ÌÜ¤ÎÀèÇÚ¤¬¿·¿Í¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÅ±¼ýºî¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Èµ¢¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢µÞ¤¤¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ÆÂ¤ò»ß¤á¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤â¤·3²óÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤é¤¦¤Á¤é¤Î¹µ¼¼¤ËÍè¤Æ¡×
¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄ¹Í¿¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤¿Í¤ÎÌòÌÜ¤òÁá¤¯½ª¤¨¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢Â¾¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ÎÅ±¼ýºî¶È¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤°¤Ë»ä¤Ï1²óÌÜ¤È2²óÌÜ¤ÎÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡ÖÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¢¤È1²ó¤À¤è¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÃÄÂÎ¤Î¼èºà¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÖËÙÅÄ¡ªÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿ÀèÇÚ¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë¡ÖËÙÅÄ3²óÌÜ¡ª¡×¤È¹Ó¡¹¤·¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¤½¤ÎÆü¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«·×¤é¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¿·¿Í¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÀèÇÚ¤ËµÕ¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¹µ¼¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¶²¤ë¶²¤ëÆþ¤ê¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»ä¤Ï¼Õ¤ë¡£
¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¤¹¤ë¤ÈÀèÇÚ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö3²ó¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¢¤²¤Æ¤ó¤Î¤Ë¤µ¡£¤ªÁ°¤Õ¤¶¤±¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡×
»ä¤Ï¶²ÉÝ¿´¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÀèÇÚ¤Ï¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤Ë¡Ö¤ä¤ì¡ª¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢»ä¤ò²¥¤ê½³Èô¤Ð¤·¤¿¡£¶¹¤¤¹µ¼¼¤ÎÃæ¤Ç½³¤é¤ì¤Æ¤ÏÎ©¤Á¡¢Î©¤Ã¤Æ¤Ï½³¤é¤ì¡¢µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¹µ¼¼¤Î³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÍ¥¤·¤¤¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó
Åö»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤ËÉÝ¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£
º£¤Ç¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤´Ö¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¸åÇÚ¤Î»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î½ä¶È¡£½ä¶ÈÃæ¤ÏÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼¡¤Î²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ð¥¹¤Ç´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â©È´¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Î¿è¤Ê·×¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆüÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¹¬Ê¡±Ø¡£¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢»ä¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ì¤Ï»ä¤Î¿Æ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë°ìËç¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤µ¤ì¤¿¸å¤«¤éº£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¼Ã«¤Î¼Â²È¤«¤é¥Í¥®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤«¤éÁ÷¤ë¤Í¡ª¡×
¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ÍÂ¤±¤È¤¤¤¿¤«¤é¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æº£¤â¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£ ¤Ç¤â¡¢¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÏËÜµ¤¤ÇÉÝ¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î°Ìò¤È¤·¤Æ°ì»þÂå¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¥À¥ó¥×¤µ¤ó°Ê¾å¤Î°Ìò¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¤µ¤ó¤¬ºÇ¾åµé¤Î¥×¥í¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡£
¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢Ä¹Í¿¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤µ¤ó¤È¡¢¥À¥ó¥×¤µ¤óÌò¤Î¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ì¤¿¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤¢¤Î¾ìÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¼«Ê¬¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Îº¢¤Ï¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¶¯¤µ¤òµá¤á¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤äÂ¾¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤Ï»ý¤¿¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ä´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤ß¤ó¤Ê¡¢ºÇ½é¤«¤é·è¤·¤Æ¶¯¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¼å¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¶¯¤µ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö»°¶Ø¡×À©ÅÙ¤Î°ÕÌ£
Åö»þ¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡¦ÄÌ¾Î"Á´½÷"¤Ë¤Ï¡Ö»°¶Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¼ò¡×¡Ö¥¿¥Ð¥³¡×¡ÖÃË¡×¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½¸þ¤¤ÎÏÃ¡£¤â¤¦»þ¸ú¤À¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤µ¤¹¤Ê¤é¡¢¼ÂºÝ¡¢Áª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤Ï°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤È¤·¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÃÄÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¤Ï¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
Ç°¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ò¤ä¥¿¥Ð¥³¤ò¤·¤¿¤¯¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎÎý½¬À¸¤ä¼ã¼ê¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþÌç¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢ÀèÇÚ¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¿¿»÷¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¡û¡ûÀèÇÚ¤Ï¡¢¤¢¤½¤³¤ÎÅ¹¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃ¯¤«¤¬Æþ¼ê¤·¤¿¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ÎÅ¹¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÅ¹¤ËÄÌ¤¦ÀèÇÚ¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´¶³Ð¤¬È´¤±¤¤ì¤ºÊ¿µ¤¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¤¢¤ëÀèÇÚ¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÀèÇÚ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¤Î¤¾¤¤¤¿¥¿¥Ð¥³¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤âµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¥¿¥Ð¥³¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤¿¡£¼ò¤â¥¿¥Ð¥³¤â¡ÖÆ´¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Î¿¿»÷¤Î£±¤Ä¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µÕ¤Ë¡Ö»°¶Ø¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÃË¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯µö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Æ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¡Ö»°¶Ø¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤Ó¡¢¡Ö»þÂåºø¸í¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤À¤±¤É»ä¤Ï¡¢¡Ö»°¶Ø¡×¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢15¡Á18ºÐ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¬ÃËÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÎø°¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤¿¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¶¥µ»ÍÑ¿åÃå¤Ç¡¢¥«¥é¥À¤ÎÀþ¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤·¤½¤ó¤ÊÇö¤¤¿åÃå¤òÃå¤¿¼«Ê¬¤ÎÈà½÷¤¬´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÈà»á¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©ÂçÈ¾¤ÎÃËÀ¤Ê¤é¥ä¥á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°úÂà¸å¤Ï·ëº§¡¢½Ð»º¤Ê¤É¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢°úÂà¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ»î¹ç¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¾Íè¤òÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤Ï¡Ö25ºÐÄêÇ¯¡×¤È¡Ö»°¶Ø¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤òÀß¤±¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Ë±£¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤ò´Þ¤á¼ã¼ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì¤ò¸ø¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤Ï¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÎø°¦¤Î¡ËÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¾¦ÉÊ¤¬¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«"Á´½÷"¤Î¾¾±Ê¹â»Ê²ñÄ¹¤¬¤½¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
