日本テレビの水卜麻美アナウンサーが１日、同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）に元気に生出演した。

水卜アナは３１日午後９時に終了した毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」で総合司会を務めたばかり。番組冒頭で疲れを見せない笑顔で「２４時間テレビを見てくださったみなさま、改めて本当にありがとうございました」と頭を下げた。

そして「昨日、無事に終わることができたのですがいつも『ＺＩＰ！』をご一緒しているみなさまには『２４時間テレビ』ステキな瞬間がたくさんありましたので、朝からまたちょっと共有したいなという思いがどちらも司会を務める者としてございます。たっぷりご紹介していきますので、ぜひご覧になった方もご覧になっていない方も、気持ちを共有してもらえたらなと思います。改めてありがとうございます」と伝えた。

ネット上では「水卜ちゃんＺＩＰ出てる！お休みじゃないんだ…！」「水卜ちゃん 寝れたのか？」「水卜ちゃん普通にＺＩＰ！出とる〜」「体に気をつけてね」「がんばって！」などと気遣う声やエールが上がっていた。