テクサーは、2025年8月1日付で、藤倉コンポジットとの間で、資本業務提携契約を締結しました。

LPWA(省電力広域無線通信)技術「ZETA」を活用したスマートビルディング向けDXプラットフォームを展開しており、これまで国内外の複数のデベロッパーと協業しながら、ビルメンテナンス業務の効率化や予兆保全分野での実績を重ねてまいりました。

今回の提携により、藤倉コンポジット社が開発する「自己発電型バッテリーレス液体検知センサ」技術と、同社のZETAプラットフォームを融合させ、漏水・浸水検知ソリューションの高精度化・メンテナンスフリー化を実現します。

人手不足が顕著なビル管理分野において、非接触・無電源・高信頼性のセンサ技術は不可欠な社会インフラとなることが期待されます。

また、藤倉コンポジット社の自己発電型センサは、わずか数滴の水でZETA通信による無線送信を可能とする革新的な構造を持ち、今後、建物・河川・農業・防災といった幅広い用途における社会実装が見込まれています。

提携内容の概要

この提携では、以下の分野において協業を推進していきます。

● ZETA対応漏水センサの製品共同開発および量産化

● BLE対応型漏水センサの販売強化

● DXプラットフォームへのセンサ統合

● 共同マーケティングと海外展開

なお、資本提携においては、藤倉コンポジット株式会社が同社の株式14万2,800株(発行済株式総数に対する4.8％)を取得し、両社の協力体制を一層強固なものとします。

