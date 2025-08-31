「ゴラッソ！」「エグい」降格圏脱出を狙う湘南を救う一撃となるか！ FW二田理央の加入後初弾が“すごい”と話題！「お手本のようなドライブシュート」
湘南ベルマーレは８月31日、J１第28節でガンバ大阪とホームで対戦。FW二田理央の鮮烈なボレー弾で先制した。
13分、この試合が加入後初スタメンとなった二田は、自陣からのスルーパスに抜け出すと、ペナルティエリア右から右足を振りぬく。バウンドしたボールに右足で合わせたボレーシュートは、縦回転のドライブがかかり、GKの頭上で落ちるようにネットを揺らした。
現在18位で、この試合に勝利して降格圏脱出を狙う湘南。勝点３獲得へ、貴重な先制弾にSNS上では、「二田選手凄すぎやろ」「ゴラッソ！」「エグいの決めててワロタ」「お手本のようなドライブシュートだったな」「初スタメンで、いきなり結果を出した」といった称賛の声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】湘南FW二田理央のセンセーショナルなボレー弾！
