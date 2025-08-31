9Lana（クラナ）新曲「BALALAIKA Acoustic Ver.」MV公開＆配信リリース決定！新曲「九尾」MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9Lana（読み：クラナ）が、8月31日に実施された『YouTube Music Weekend』にて、新曲「BALALAIKA Acoustic Ver.」のMVを公開。併せて、9月1日に配信リリースすることをサプライズ発表した。

■「BALALAIKA」は9Lanaの代表曲のひとつ

「BALALAIKA」は2024年2月にリリースされた2ndシングルで、ラテン調のリズムに縦横無尽な歌声が際立つ、9Lanaの代表曲のひとつ。MVは現在500万再生を突破し、日本国内にとどまらずアメリカやメキシコを中心とした海外にも人気を誇っている。

そんな「BALALAIKA」のアコースティックバージョンのMVが『YouTube Music Weekend』にて初公開。そして、9月1日に配信リリースされることがサプライズ発表された。

■9Lana新曲「九尾」MVも初公開

さらに、新曲「九尾」のMVも同イベント内で初公開となった。

「九尾」は人気ボカロPのwotakuが作詞・作曲を手掛た、9Lanaの変幻自在な歌声が際立った至極のナンバー。怪しげかつ展開感のあるサウンドと、和を彷彿とさせる言葉使いが特徴的な楽曲だ。8月20日に配信リリース後、「また神曲か…」「狐に騙されている感じがゾクゾクしてたまらない」「こんなの聴いたらもう戻れない」などと、高い評価を得ている。

「九尾」は9月10日に発売されるCD 「TURN OVER」にも収録。レコードサイズの大型パッケージに各楽曲のイメージイラストが付随する豪華内容となる。

■リリース情報

2025.08.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「九尾」

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BALALAIKA Acoustic Ver.」

2025.09.10 ON SALE

SINGLE「TURN OVER」

