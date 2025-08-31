日本テレビ「２４時間テレビ」が３１日、放送され、女優・星野真里（４４）が娘のふうかさん（１０）とともに生出演した。

星野は２０１１年、ＴＢＳアナウンサーの高野貴裕氏（※今年６月の選挙で当選し、現在は都議会議員）と結婚。昨年９月、当時、長女が２歳の時に難病「先天性ミオパチー」と診断されたことを公表。筋力低下など筋肉に先天的な異常が見られる病気で、４歳から電動車イス生活に。小学校は特別支援学級に通っている。

番組では、ふうかさんが親友２人と「原宿で買い物、ゆりかもめに乗りたい、３人だけでランチ」などの夢を叶えた。星野と水卜麻美アナウンサーも遠くから見守った。

夏の大冒険を終えたふうかさんは「楽しかった！次は韓国！」とはじける笑顔。星野は「今まで、ママとパパが勝手に前もって『ふうか、こうするよ、ああするよ』って言っちゃってたのかな」と反省し、ふうかさんは「ずっとガマンしてて！」とツッコミを入れ、２人は笑った。

２４時間テレビの会場に娘と登場した星野は「仲間がいれば乗り越えていける壁がたくさんあるな、と思いました」と誇らしげだった。