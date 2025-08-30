モデルでタレントの藤田ニコル（27）が、30日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。散歩中に有名人の落とし物を発見したことを明かした。

オープニングで「最近びっくりすることがあって…」と切り出し「お休みの日にワンちゃんが行けるカフェに行こうと、お散歩してたんです。歩いてたら小道にTBSの入館証が落ちてて。裏側の状態。反対側にしたら宣材写真があるような感じで。ほんとにポツンと道の真ん中に落ちてたの」と振り返る。

その入館証を裏返してみると、「パンサーの向井さんの入館証で。向井さんが笑ってる宣材写真で。意味が分からなくて。道に…何でここに？って。すっごいレアカード引いた気分になった」とまさかの状況を笑いながら説明した。

届けようとするも、向井の連絡先を持っていなかったため、インスタグラムのDMからやりとりを試みたという。「フォローしてメッセージ送って。そしたら向井さんから“え〜！取りに行きます”って連絡が来て。私がワンちゃんとカフェしてるところに取りに来てくれた」と無事届けることができたと伝えた。

その上で「人生で一番いい落とし物を拾った。いいことした気分になったけど、今思い返しても意味が分からない。何で落ちてたんだろ？」と終始笑いながら偶然の出来事を語っていた。