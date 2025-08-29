´ë¶È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÖÁ÷·Þ¤¤¤é¤º¤Î½¬¤¤»ö¡×Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ÚTHE TIME,¡Û
¥À¥ó¥¹¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹¿·¤·¤¤²ÊÌÜ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¡É»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¡É¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥«¥¿¥Á¤Ç¡ÖÁ÷·Þ¤ÎÉéÃ´¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ë¶È¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÖÁ÷·Þ¤¤¤é¤º¤Î½¬¤¤»ö¡×Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ÚTHE TIME,¡Û
È¾¿ô¤¬¡Ö2¤Ä°Ê¾å¡×¤Î½¬¤¤»ö
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È±Ñ¸ì¤È½Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¾®6ÃË»Ò¡Ë
¡Ö¥À¥ó¥¹¤È¥¢¡¼¥È¤È±Ñ²ñÏÃ¡×¡Ê¾®2½÷»Ò¡Ë
¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2¤Ä°Ê¾å½¬¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×»Ò¤É¤â¤Ï54.7¡ó¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÄ´¤Ù¡Ë
¤½¤Î·ë²Ì¡Ä
¡ÖÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¬ÂçÊÑ¡×¡Ê30ÂåÊì¿Æ¡Ë
¡Ö6ºÐ¤ÎÌ¼¤òËè²óÁ÷¤Ã¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²¼2¿Í¡Ê3ºÐ¡¦1ºÐ¡Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê30ÂåÊì¿Æ¡Ë
Á÷·Þ¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤¬¹â¤Þ¤ë½¬¤¤»ö¥Ë¡¼¥º¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±àÆâ¤Ç¡Ö½¬¤¤»ö¤¬´°·ë¡×
Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤¤è¤ßÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ú±àÆâ¤Ç½¬¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
±Ñ¸ì¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¶µ¼¼¤Ë¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¶µ¼¼¤Ê¤É¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÝ°é¸å¤ËÀìÌçÅª¤Ê¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¡¢13¼ïÎà°Ê¾å¤Î½¬¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¡¢ÊÝ°éÎÁ¤È¤ÏÊÌ¤Ë·î³Û4950±ß¡Á¡Ê¢¨·î2¡Á5²ó¼Â»Ü¢¨½¬¤¤»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ø¶È²ó¿ô¡¦ÈñÍÑ¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
±àÄ¹¡¦¿ÜÅÄ¹À´ð¤µ¤ó¡§
¡Ö¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Á÷¤ê·Þ¤¨¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÍÄÃÕ±à¤ÎÃæ¤Ç½¬¤¤»ö¤¬´°·ë¡É¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
½¬¤¤»ö¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ÏÌµ½þ¤ÇÍÂ¤«¤êÊÝ°é¤ò¼Â»Ü¡£»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÀ¸¤¬½¬¤¤»ö¤ÎÉô²°¤Þ¤ÇÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÁ÷·Þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¥é¥¯¡×¡Ê40ÂåÉã¿Æ¡Ë¡ÖÁ÷¤ë¼ê´Ö¤¬¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ê¤±¤ë¡×¡Ê30ÂåÊì¿Æ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡£
20ÂåÊì¿Æ¡§
¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤¬¤¢¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¤¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
40ÂåÊì¿Æ¡§
¡ÖÀèÀ¸¤¿¤Á¤â¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤éµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×
½¬¤¤»ö¤¬¥Ó¥ë1Åï¤Ë½¸·ë
Åìµþ¡¦ÃæÌî±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ø¤³¤É¤â¤Ç¤Ñ¡¼¤È¡Ù¡ÊÃæÌî¶è¡Ë¡£
¡Ú¥Ó¥ë1Åï¤Ë½¬¤¤»ö¤¬½¸Ìó¡Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢3³¬¤Ë¤Ï»ØÆ³ÉÕ¤³ØÆ¸¡¢4³¬¤Ï±¿Æ°¶µ¼¼¤Ç8³¬¤Ï±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Ê¤É¤È10¼ïÎà°Ê¾å¤Î½¬¤¤»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤ËÂç¼êÉÔÆ°»º¤Î¡Ø¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤¬³«¶È¤·¡¢±Ø¶á¤È¤¤¤¦ÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Ç¤Î¡È½¬¤¤»ö¤Î³Ý¤±»ý¤Á¡É¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡Ø¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ù¿·»ö¶ÈÁÏÂ¤Éô¡¦Âçµ×ÊÝÎ©¼ù¤µ¤ó¡§
¡Ö1¤Ä¤Î¥Ó¥ë¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä3¤Ä´ÊÃ±¤Ë½¬¤¤»ö¤ò¼õ¤±¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡£¤ª»ÒÍÍ¤ÎÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê½¬¤¤»ö¤¬Äó¶¡¤Ç¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¶µ¼¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¡É¡×¡Ê40ÂåÊì¿Æ¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¡£
¥Ó¥ëÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½¬¤¤»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®»ù²Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡©Âç¼ê°õºþ²ñ¼Ò¤¬¡ÖÁ÷·Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×
2·î¤ËÂç¼ê°õºþ²ñ¼Ò¡ØTOPPAN¡Ù¤¬»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ú¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤Ã¤¿½¬¤¤»ö¤ÎÁ÷·Þ¡Û¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤³¤É¤â¤Ó™¡×¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åìµþ¤ÎÃæÌî¶è¡¦¿ùÊÂ¶è¡¦¿·½É¶è¤ÇÌó30¤«½ê¤Î½¬¤¤»ö¶µ¼¼¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑÆü¤Î3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËLINE¤ÇÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢ÀìÌç¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»Ò¤É¤â¤ò½¬¤¤»ö¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¡Ê¢¨¾®³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¡Ë
¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎÁö¹Ô¥ë¡¼¥È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤âÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï¡Ö·î³Û1000±ß¤ÎÅÐÏ¿ÎÁ¡Ü¥á¡¼¥¿¡¼ÎÁ¶â¡Ü¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ300±ß¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§Ã£¤ä¶á½ê¤Î»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡ÖÁê¾è¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼°õºþ¶È¤ÎÂç¼ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ÷·Þ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ØTOPPAN¡ÙÅÚÃ« Âì¤µ¤ó¡§
¡Ö¿·¤¿¤Ë³¹¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¤ëºÝ¤Ë¡¢¡È»Ò°é¤ÆÁØ¤Î²ÝÂê²ò·è¡É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß200Ì¾°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¬¤¤»ö¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯8·î28ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë