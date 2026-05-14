福島県郡山市の磐越自動車道で起きた部活動の遠征バス事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）容疑で逮捕された無職の男（６８）（新潟県胎内市）が事故前、新潟県警から免許を返納するよう指導を受けていたことが、捜査関係者への取材で分かった。男は今回の事故前に物損事故を繰り返し起こしており、運転能力に問題を抱えながらバスのハンドルを握った可能性がある。捜査関係者などによると、男は今月１日、