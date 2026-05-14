東京・江戸川区で観光バスが電柱に衝突しました。観光バスのフロントガラスが粉々に割れ、電柱は根元から折れている様子が映像に映っています。14日午前5時過ぎ、江戸川区大杉で、「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている」と110番通報がありました。近隣住民は「いきなりドドドドドドーと音がして、すぐ表に出たらバスが突っ込んでいた」と話します。バスは300メートルほどにわたり、ガードレールに接触しながら走行を続け