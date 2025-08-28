すき家「牛丼」値下げ発表 「より手頃な価格でお楽しみいただきたい」並盛480円→450円に【一覧あり】
すき家は28日、「牛丼」並盛の価格を9月4日より“値下げ”すると発表した。現行定価480円から450円に改める。
【画像】すき家の夏福袋「SUMMER BOX 2025」中身、全公開
同社は「昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇により、物価高が続いています。このような経済環境の中、すき家の牛丼を多くのお客様により手頃な価格でお楽しみいただきたいという想いから、価格改定を決定しました」と説明。
「すき家の牛丼には、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米を100%使用しています。味わいや品質はそのままに、よりお得に、日常のさまざまな食事シーンでお楽しみいただける牛丼をご提供します。ぜひこの機会に、すき家やお家で、より手頃な価格になった牛丼をお召し上がりください」と呼びかけた。
■牛丼 現行定価→9月4日（木）午前9時からの新定価
ミニ 430円→390円
並盛 480円→450円
中盛 650円→650円
大盛 680円→650円
特盛 880円→850円
メガ 1030円→1030円
※税込
【画像】すき家の夏福袋「SUMMER BOX 2025」中身、全公開
同社は「昨今、原材料費やエネルギーコストなどの上昇により、物価高が続いています。このような経済環境の中、すき家の牛丼を多くのお客様により手頃な価格でお楽しみいただきたいという想いから、価格改定を決定しました」と説明。
「すき家の牛丼には、国産のコシヒカリ・ひとめぼれなど、厳選国産ブランド米を100%使用しています。味わいや品質はそのままに、よりお得に、日常のさまざまな食事シーンでお楽しみいただける牛丼をご提供します。ぜひこの機会に、すき家やお家で、より手頃な価格になった牛丼をお召し上がりください」と呼びかけた。
■牛丼 現行定価→9月4日（木）午前9時からの新定価
ミニ 430円→390円
並盛 480円→450円
中盛 650円→650円
大盛 680円→650円
特盛 880円→850円
メガ 1030円→1030円
※税込