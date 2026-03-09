サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、約550gの軽量設計ながら、容量は約19Lと豊富な収納力を兼ね備えたタウンリュック「200-BAGBP037BK」を発売した。■軽さ550g。毎日持ち歩きたくなる快適リュックペットボトル約1本分の軽さとなる550gを実現した軽量タウンリュック。日常の荷物に加えてバッグ自体が重いと感じるストレスを軽減し、通勤・通学や外出も快適に持ち歩くことができる。軽さと使い