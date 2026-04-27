人間は一面では語れない。それは経営者も同じだ。2026年4月に逝去したゼンショーホールディングス創業者・小川賢太郎氏は、カリスマ経営者として知られる。ライターの栗下直也さんは「そのウラには、死ぬまで闘う相手を必要とした元・全共闘の闘士の姿が見える」という――。※以下原稿内では、敬称を省略しています。写真＝共同通信社第三者委員会の報告書公表を受けて記者会見する、ゼンショーホールディングスの小川賢太郎会長