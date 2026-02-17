すき家の期間限定メニューとして「ローストビーフ丼」と「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」が2026年2月17日に登場しました。ローストビーフ丼は2025年11月に登場して品薄で販売一時停止にまでなった大人気丼の再販売で、サワークリームオニオン・ローストビーフ丼はシャキシャキなオニオンをトッピングした新登場の一品です。どちらも「ローストビーフの量が3倍になったメガ盛りサイズ」が用意されていたので、実際に2