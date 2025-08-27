「ミスマガジン2025」発表　兵庫県出身の16歳・永岡ゆきねがグランプリを獲得

「ミスマガジン2025」のグランプリ、およびミスヤングマガジンやミス週刊少年マガジン、読者特別賞、審査員特別賞の受賞者が8月26日に発表された。

【写真】「ミスマガジン2025」受賞者を見る

「ミスマガジン2025」では永岡ゆきねがグランプリに決定。またミスヤングマガジンには晴こころ、ミス週刊少年マガジンには江下晏梨、読者特別賞には冨永実里、審査員特別賞には太田しずくとまるやそらが選ばれた。

グランプリに選ばれた永岡ゆきねは兵庫県出身の16歳。賞金100万円＆ヤングマガジン表紙出演＆ソロ写真集発売という特典が与えられた。9月1日（月）発売のヤングマガジン40号では、ミスマガジン2025受賞メンバーでの初表紙・初グラビアが掲載される。

■「ミスマガジン」について 1982年にスタートした雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後は中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩ら錚々たるタレントを輩出。2018年に復活した後も、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈、今森茉耶、一ノ瀬瑠菜をはじめ、各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも活躍中。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）