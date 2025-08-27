この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」の動画で、元社会科教師のすぎやま氏が「学校では絶対に教えてくれない世の中の残酷な現実5選」を解説した。氏は冒頭で「学校ってある意味で世の中の理想を教えるところでもあるから、あまり残酷な現実って教えてくれない」と指摘し、教師を辞めてから見えた現実を語った。



まず、経済的なスタートラインの不平等について、氏は「お金持ちの多くは親の代からお金持ち」と述べた。世界やアメリカの富裕層の割合に触れつつ、「人間としては平等だけど、スタートラインも資産も平等ではない」と強調した。さらに「投資信託だけで年間500万円の不労所得もあり得る」と例示し、「残り50%はのし上がった人」であり「あなたにもチャンスはある」とも述べた。



次に、第一印象の影響について、氏はメラビアンの法則を引用し「視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%」と説明した。「見た目で半分以上の印象が決まってしまう」とし、実体験として「私なんかはプレゼンがうまくないから、そういう人に横から仕事を持っていかれたことが何度あるか」と語った。



また、社会制度や税の基礎知識の重要性については、「公民の基礎知識がないと将来『搾取される、つまりお金をむしり取られる側』に回る」と述べた。年収600万円で年間150万円の税や保険料を負担する一方、「年商1億円でも経費を巧みに使い『ほとんど税金を払ってない』人もいる」とし、確定申告やふるさと納税、NISA、iDeCoなどの制度を知ることの差を指摘した。



さらに、法的なやり取りの場面では安易な謝罪が不利に働く場合があるとした。氏はエステ経営者の事例を紹介し、誠実に謝罪した結果、弁護士から「謝ったということは、自分の非を認めたということですよね？」と指摘され、全額返金に至った経緯を示した。実際には裁判の通知ではなく、相手方の意向を伝えるメールだったという。



最後に、成功の裏側については「これはあんまり言っちゃいけないことかもしれない」と前置きしつつ、政治家やYouTuber、作家、芸能人などの背後に「宗教団体が支援している」「ネットワークビジネスのコミュニティが母体になっている」などのケースがあると述べた。コメント欄の不自然な称賛が目立つチャンネルを例に「何らかの組織が背後にある場合も多い」としつつ、「本当に実力でのし上がっている有名人」もいるとした。



氏は最後に「世の中は残酷な反面、優しい面もある」と締めくくった。生活保護などの公的支援、転職、フリースクールやオンライン学習、無料相談やカウンセリングなど「ちゃんと助けを求められる場所もたくさんある」と述べ、「残酷だけどその裏側にある優しさに気づけるかどうかで、あなたの生きやすさっていうのは変わってくる」「あなたの見方次第で世の中は残酷にもなるし優しくもなる」とメッセージを送った。

