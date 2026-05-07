老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、学生時代に未加入期間がある場合の年金額への影響について解説します。Q：学生時代に国民年金に加入していませんでした。年金はどのくらい減りますか？「54歳の国