先の衆院選で大敗を喫したれいわ新選組が崩壊寸前だ。秘書上納システム、幽霊秘書、セクハラ告発と疑惑のオンパレード。病気療養中の山本太郎代表や大石晃子共同代表は表に出てこないままで、このまま座して死を待つのか――。昨年まで衆参で１５人の国会議員を抱えていたれいわは衆院選で大石氏、幹事長の高井崇志氏が落選し、山本ジョージ氏が辛うじて比例復活しただけ。選挙直前に多発性骨髄腫の一歩手前と診断された山本氏