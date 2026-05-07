記者会見で謝罪する北越高の関係者＝7日夜、新潟市磐越自動車道のマイクロバス事故で生徒1人が死亡した新潟市の北越高は7日夜、記者会見を開いた。バス運行会社「蒲原鉄道」が6日「予算を抑えたいとの要望のあった学校側の依頼に基づきレンタカーで対応した」「運転手の依頼もあった」との趣旨の説明をしたことに対し「事実ではない。レンタカーを出してとか、運転手がいないから出してとお願いはしていない」と否定した。運転