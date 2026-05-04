３月19日から22日にかけて開催された「第101回日本選手権水泳競技大会」（会場・東京アクアティクスセンター）で、池江璃花子選手（25・横浜ゴム所属）がエントリーした女子50m・100mバタフライ、女子50m自由形の種目で優勝。３冠を達成した。彼女の絶好調の裏には、フライデーが熱愛スクープした萩野（はぎの）公介（31）の存在が……。’26年２月28日に配信した記事をもとに振り返る。多忙の合間を縫って２月上旬の週末のこと。