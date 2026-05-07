任天堂は7日、人気シューティングゲーム『スターフォックス』シリーズの最新作『Star Fox』を、Nintendo Switch 2向けのソフトとして、6月に発売することを発表。SNSで大反響を呼んでいます。『スターフォックス』シリーズの新作が発売されるのは、2016年発売の『スターフォックス ゼロ』『スターフォックス ガード』以来、約10年ぶりになります。今作は、約30年前に発売されたシューティングゲーム『スターフォックス64』のリメイ