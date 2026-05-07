今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫たちの食事風景。仲良くお皿に用意してもらったおやつを食べていた猫ちゃんたちでしたが、位置が少しおかしかったみたいです。投稿はThreadsにて、4.9万回以上表示。いいね数は9000件を超えていました。 【写真：『おやつを食べている2匹の猫』を見たら…あまりにも食べづらそうな『まさかの状況』】 とても食べにくそうなのですが… 今回、Threadsに投稿したのは「MAKIYO」さん