今年のメーデー連休（5月1〜5日）期間中、科学技術とインタラクティブを融合させた新しい映画鑑賞体験は多くの観客から好評でした。鑑賞から制作まで、「映画プラス技術」は観客に全方位の視聴覚体験の変化をもたらすだけでなく、産業のエコシステムも再構築しています。中国の6大映画グループの一つ、西部電影集団の「無界XR映画館」はメーデー期間中、人気スポットとなりました。これは、現実世界と仮想空間を融合させクロスリア