俳優の田中圭（４１）が、５日にオーストラリアで開催されたポーカーの国際大会で７位となり、１１万１７２０オーストラリアドル（約１２７０万円）を獲得したことが話題だ。昨年、女優の永野芽郁（２６）との不倫疑惑報道もあり、いまだ日本ではイメージ回復できていないが、現地ではポーカープレーヤーとして絶賛の嵐だった。５日の大会は優勝賞金が６５万２６７０オーストラリアドル（約７４００万円）と巨額で、田中は最も