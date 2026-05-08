メガハウスは、『仮面ライダーBLACK』より「Ultimate Article シャドームーン」(40,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月8日(金)10時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「Ultimate Article シャドームーン」(40,700円)迫力のスケールとライト＆サウンド！好評のUAシリーズ「仮面ライダーBLACK」に続いて、最大のライバル「シャドームー