ドン・キホーテのプライベートブランド「情熱価格」。そこで見つけたのが、パッケージからして圧がすごい「秒でどこでもTKG! 卵かけ風ご飯のたれ」シリーズだ。「お弁当やキャンプに携帯できちゃう」というポップな触れ込みだが、まず手に取って驚いた。デカすぎる。パッケージはこんな感じである。さっそく持ち帰り中身を取り出す。大き目のプチっとがずらっと8つずつパッキングされている。Wたまごソースだけプッチンの形がやや