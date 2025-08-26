＜15年で転職6回！？＞自信満々で面接へ向かった夫⇒「転職やめた…」一体なにが！？【後編まんが】
私（ナナミ）はパート勤務の主婦。会社員の夫（タカシ）と中学生の娘たちの4人で暮らしています。夫は工業大学を出て、ずっと技術系の営業職。けれどひとつの会社で長続きせず、結婚してからの15年で転職した回数は実に6回です。ある日義父から、夫の母校で「大学講師を探している」という話が舞い込みました。夫は「新しいことにチャレンジする」「ステップアップの良い機会」と言い出し、すっかりその気です。けれど私には考えが甘いような気がしてなりません。
夫は大学講師の話に浮かれているようで、「セルフブランディングが重要」「自分自身を発信しなきゃ」などと持論を語ってきます。これまで転職には必ず成功してきたため、今度も絶対にうまくいくと信じて疑っていない様子でしたが……？
いったい面接でなにがあったのか、夫は語ろうとしません。私は義父に電話して聞いてみました。すると夫は求められる人材としては知識が足りなさすぎたそう。それなのに自分から堂々と雇用条件を交渉し、赤っ恥をかいたようです。
夫は大学講師での採用の話に前のめりで、「会社に雇われる時代はもう終わり。自分自身をブランド化すべきだ」などと熱弁していました。これまでの営業職の転職はすんなり決まっていたので、今回も希望が叶うはずだと思って浮かれていたのでしょう。しかし結局は力不足で、ただの夢物語で終わってしまいました。年齢的にもすでに「若い」とは言えない年代になっていることを、夫はあらためて思い知ったことでしょう。
得意げにしていた態度が一転、すっかりしょげ返ってしまった夫。けれど私はなんだかホッとしました。これを機に、夫が現実を見てくれたら……。目の前の仕事にきちんと向き合い、地道にキャリアを積み重ねることを考えてもらえたらと思います。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
