ÈþÍÆ³°²Ê°å¤Î¹â¿Ü´´Ìï»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÀ®º§Î¨¤¬Äã¤¤ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÇº¤à42ºÐ¤Î½÷À­¤«¤é¡ÖÀ®º§Î¨¤¬10%ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤ª¶â¤À¤±¼è¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹â¿Ü¤Ï¡ÖÌó9³ä¤Î¿Í¤Ï·ë¶É·ëº§¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¶â¤À¤±Ê§¤¤Â³¤±¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¡¢¤ª¶â¤ÎÌµÂÌ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¹â¿Ü»á¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æþ²ñ¶â¤Ë²Ã¤¨Ëè·î¤Î²ñÈñ¤ä¤ª¸«¹ç¤¤ÎÁ¡¢À®º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀ®º§ÎÁ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÎÁ¶âÂÎ·Ï¤Ç¼ý±×²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢À®º§Î¨¤¬Äã¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«À®º§¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Îø°¦¡¦·ëº§»Ô¾ì¤Ç¤ÎÁí¹çÉ¾²Á¤ò»Ø¤¹¡£ÃËÀ­¤Ê¤é¡Ö´é¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤«¡¢¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ·¿¡¢À­³Ê¡¢»Å»ö¡¢Ç¯Îð¡¢¼ýÆþ¡¢»ñ»º¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡×¤Ê¤É¡¢½÷À­¤Ê¤é¡Ö´é¤¬Èþ¿Í¤«¡¢ÂÎ·¿¡¢Ç¯Îð¡¢À­³Ê¡¢µ¤¸¯¤¤¡¢¼ýÆþ¡×¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë½÷À­¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÃËÀ­¤¬°ú¤¤¤Á¤ã¤¦¡×°ìÊý¤Ç¡¢½÷À­Â¦¤¬¡Ö¼«Ê¬¤è¤êÇ¯¼ý¤¬Äã¤¤ÃË¤ÏÏÀ³°¡×¤È¹Í¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÊ¿¶Ñ°Ê¾å¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ÂºÝ°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¹â¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤³¤È¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¤È¤·¤¿¡£

¹â¿Ü»á¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¡ÖÎø°¦¶¯¼Ô¡Ê¾å°Ì3³ä¡Ë¡×¡ÖÃæ´ÖÁØ¡ÊÌó4³ä¡Ë¡×¡ÖÎø°¦¼å¼Ô¡Ê²¼°Ì3³ä¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¡£Îø°¦¶¯¼Ô¤Ï¼«Í³Îø°¦¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Îø°¦¼å¼Ô¤äÃæ´ÖÁØ¤Î²¼°Ì¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤ò¡Ö¥í¥¯¤Ê½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥í¥¯¤ÊÃË¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤è¡×¤ÈÄã¤¯É¾²Á¤·¹ç¤¤¡¢À®º§¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤Îã¤¬Â¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¹â¿Ü»á¤Ï¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿ÆÂ²¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ä¤ÄÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁê¼ê¤òÁª¤ÖÍøÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ëº§¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¸½¼Â¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²áÅÙ¤ÊÍýÁÛ¤òÍÞ¤¨¡Ö¸½¼Â¤È¸þ¤­¹ç¤¦¡×½ÅÍ×À­¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£

