¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯³µÇ°ÉþÃå¤Æ¤ë¡×²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡ËüÇî¤Ç¤Î¡È¥É¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡É»Ñ¤¬ÂçÀä»¿¡ª ¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¤ªÃÍÃÊ¤È¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡©
8·î23Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò½é¤á¤Æ»ë»¡¤µ¤ì¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡£ÆüËÜ´Û¤Ç¡ÖÄÅ·ÚÅÉ¡×¤ÎÀ½ºî¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸ø¼°Ë¬Ìä¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ú¥ë¡¼¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤â»ë»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤ÎÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥Ù¥ë¥È¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ÏÀÖ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎÇò¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë ÀÖ¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ã¤Æ¤ªÞ¯Íî¤ÇÀ¶Á¿ ¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¡Õ
¡ÔËüÇî¤Ë¤ª½Ð³Ý¤±¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Õ
¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤Æ¡¢¤¢¡¼¡¢¤³¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï²Â»Ò¤µ¤Þ¤À¤«¤é»÷¹ç¤¦¤Î¤«¡©¡Õ
¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ì¥È¥í¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î³Ê¹¥²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª¡Õ
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤äÀÖ¿§¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤òÁÛµ¯¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯³µÇ°ÉþÃå¤Æ¤ë¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ç¤¹¤³¡ª¡Õ
¡Ô²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÎËüÇî¥³¡¼¥Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´¶¤¢¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ
¡ÔÂçºåËüÇî¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¥«¥Ð¥ó¤ä¥Ù¥ë¥È¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÀÖ¥ê¥ó¥¯¤ä¥É¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë¿äÂ¬¡Õ
¡Ô²Â»Ò¤µ¤ÞËüÇî»ë»¡¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÀÖ¤¤¿å¶Ì¤ÇÀÖ¤¤¥Ù¥ë¥È¤ËÀÖ¤¤¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀÖ¤¤·¤¤Ç¤«¤ï¤è¡ª¤Ã¤Æ¤ª¤â¤Ã¤¿¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¿§¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤´Ë¬Ìä»þ¤Ë¤â¤ªÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎØÅçÅÉ¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÏÂ¤Õ¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡¢¤¦¤ë¤·¼î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÀÐÀî¸©ÅÁÅý¤ÎÎØÅçÅÉ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Çµ¤·Ú¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿¦¿Í¤Î»×¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï5500±ß¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆ±¾¦ÉÊ¤Î¿§°ã¤¤¤â¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢º£Ç¯4·î¤ËÎØÅç»Ô¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¿å¿§¤Î¤â¤Î¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎËüÇî¤´»ë»¡¤Ç¤Ï¡¢ÎØÅçÅÉ¤Çºî¤é¤ì¤¿Ä¾·Â1m¤ÎÃÏµåµ·¤â¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Â»Ò¤µ¤Þ¡£¤³¤ÎÃÏµåµ·¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤âÌµ½ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Éü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¡¡Ø¤½¤Î¸å¤ÎÎØÅç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Éü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¤ªÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë