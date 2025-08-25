「松嶋さんと反町さんは、子育てが一段落したことで夫婦のルールも大きく変わったようです」

こう語るのはテレビ局関係者。松嶋菜々子（51）と反町隆史（51）夫婦が、’26年1月期の連続ドラマに主演することがわかった。

「松嶋さんにとっては実に10年ぶりの連ドラ主演。反町さんも同じく1月期に連ドラに主演することが決まっており、2人が同時期に連ドラに主演するのは結婚後初めてのことです」（前出・テレビ局関係者）

松嶋は’04年に長女を、’07年に次女を出産。愛娘の誕生から21年にわたって夫婦はあるルールを厳守してきた。

「松嶋さんは出産後、育児を最優先にするため仕事量を減らすこととなりました。

ただドラマや映画にはコンスタントに出演しており、その撮影期間には反町さんが仕事をセーブ。食事の準備や掃除、洗濯、さらには子どもたちの送り迎えなど家庭のことはすべて反町さんが担当していたといいます。当時松嶋さんは“なんでもやってくれるから本当に助かる”と撮影現場で話していましたが、夫婦で協力して“育児優先”を徹底していました。

そのため、人気絶頂の役者夫婦ながら夫婦で同時期に主演するということは一度もなかったのです」（制作関係者）

■長期シリーズ化も“渡りに船”で

しかし娘たちも手が離れ、松嶋は女優として再び本腰を入れる時期を迎えている。

「朝ドラ『あんぱん』では柳井嵩の母・登美子役で視聴者に強烈なインパクトを与えるなど、存在感は健在です。

今年2月からはNetflixで、00年の松嶋さん主演ドラマ『やまとなでしこ』（フジテレビ系）の配信が始まりました。平均視聴率30％を超えた“伝説の月9”ともいえる作品ですが、今、若い世代にもこのドラマが支持されているのです。2児の出産後も変わらぬ美貌に驚く人も多く、松嶋さん人気がじわじわと再燃しています」（前出・制作関係者）

幅広い世代から羨望のまなざしを向けられる松嶋。10年ぶりの主演連ドラは彼女にとって“渡りに船”だったのかもしれない。

「松嶋さんの10年ぶりの主演作はテレビ朝日系のドラマで、国税局が舞台。『ドクターX』や『緊急取調室』のような“闘う女性”を描いた作品です。放送前にもかかわらず、松嶋さんの人気を鑑みてテレ朝としてはすでに長期のシリーズ化を視野に入れています。

子育て中はシリーズ作品に参加するのは難しかったかもしれません。しかし次女も18歳となり、松嶋さんが新たなキャリアを築くにはぴったりのタイミングです」（前出・制作関係者）

反町との同時主演は新たな伝説となりそうだ。

「昨年には反町さん主演ドラマ『GTOリバイバル』（フジテレビ系）に松嶋さんがゲスト出演。現在放送中の資生堂のCMでも夫婦共演しており、そのたびに“理想の夫婦”と話題になっています。

同時期に夫婦が連ドラで主演するのは芸能界でも稀有なケースなので、放送が始まればかなり注目を集めるでしょう」（前出・テレビ局関係者）

令和にも“スーパーカップル”として名を馳せる！