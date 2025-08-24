この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネルで、注文住宅マイスター・杉浦一広氏が出演する動画「【戸建て】命を守る健康な家造りで注意すべきはこの4つ！」が公開された。動画では、杉浦氏が「住宅の四毒」という新たな視点から、住宅にまつわる見過ごせない健康リスクについて解説した。



冒頭で杉浦氏は「今日のテーマはズバリ、住宅の四毒」と切り出し、近年の健康トレンドである“食品の四毒抜き”になぞらえ、住宅にも命や健康を脅かす「四毒」があると提言。その内訳として、1つ目に「シロアリ防蟻剤」を挙げた。「ほとんどの木造住宅で、今もまかれているのはネオニコチノイド系の農薬で、これはヨーロッパでは禁止されているほど“毒性が強い”」と指摘した。また「これまでのシロアリ防蟻剤も“最初は安全”と言われていたのに、人体への影響が判明して次々と禁止されてきた」と歴史的な経緯も明かした。



続いて、2つ目の毒は「黒カビ」とし、「アメリカではアルツハイマー患者の脳から黒カビが検出されたケースがあり、住宅内部の壁に潜む黒カビは健康に深刻な影響を及ぼす可能性がある」と警鐘。「2025年から断熱基準が厳しくなることで、日本の住宅は黒カビが生えやすくなっている。今後さらにリスクは高まる」と、最新制度の落とし穴にも触れている。



3つ目は「花粉」。杉浦氏は「日本の花粉症は国民病。家が高気密・高断熱で、優秀な換気フィルターを備えていれば、花粉から家族を守ることができる」とアドバイス。「アレルギーのある方は住宅での対策が極めて重要」と語った。



そして4つ目の毒は「家の寒さ」だという。「住宅の低温によるヒートショック等で、年間5万人が亡くなっている」と衝撃的な数字を挙げ、「熱中症による死者が2000人なのと比べても、家の寒さがいかに命に関わるか知ってほしい」と訴えた。



最後に杉浦氏は、「食品の四毒抜き以上に、住宅の四毒を避けるのは難しい。だが、“知らなかった”では済まされないリアルなリスクだ」と結んだ。「まずは知識を持って選んでほしい。“住宅の四毒”という考え方が広まることで、家族の健康と安全を守る家づくりが当たり前になってほしい」と熱く語った。