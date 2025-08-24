ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÄºÅÀ¡×¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë°ÛÊÑ¤Î¿ô¡¹¡Äº£ÅÙ¤ÏÂåÍý¿Í¤¬¥Ï¥ï¥¤ÊÌÁñÃÏ°Æ·ï¤ÇÁÊ¾Ùº»ÂÁ¡Ê¸µÌÚ¾»É§/¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡Ú½µ´©»ï¤«¤é¤ß¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¸åÂà¡×¡Û
¿å¸¶°ìÊ¿¸µÈï¹ð¤¬ÆüËÜ¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ëÆü¤Ï¡Ä¤è¤¦¤ä¤¯¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡Ö»¶¤ê»þ¡×¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Number¡Ê1125¹æ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬ºÇ¸å¡¢»¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼ã¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Äº¾å¤ò·Þ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Èá´ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢·ëº§¤·¤Æ²Ä°¦¤¤»Ò¤É¤â¤â¼ø¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£9¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ËºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¼«¿È¤ÎÀ®ÀÓ¤âºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÏÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤À¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤ÈÂÇÅÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÅðÎÝ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤À¤í¤¦¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸·¤·¤¤ÂçÃ«ÈãÈ½¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö8·î11Æü¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤¬¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂçÃ«¤¬»°Åð¤ò»î¤ß¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢1ÅÀº¹¤Î¶å²ó¡¢ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤·¤¿¤³¤È¤òÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÍ³¿¤âÀä¹¥Ä´¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê´üÂÔ³°¤ì¡£Åê²õ¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¼å¤µ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¥µ¥ó¤Î9·î¤Ï¡¢µîÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Ëµð³Û¤ÊÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤¬8·î¤ËÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤Åç¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¦¥Ê¥±¥¢¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤ËÂçÃ«¤¬¹ëÁÔ¤ÊÊÌÁñ¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Î®¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î½Õ¤´¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°HP¤Ë¤Ï¡¢¡Ò¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤Î´°àú¤Ê¥Ó¡¼¥Á¡¢2¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ä¡Ä¡Ó¡Ò¤³¤³¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤¹¤°²æ¤¬²È¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¡Ó¤ÈÂçÃ«¤¬¸ì¤ëÀëÅÁÆ°²è¤¬HP¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÂç¤¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÃå¹©¼°¤ËÂçÃ«¤ÈºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤â¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¡ÈÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÍèÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬Åìµþ¤ÇÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¹ØÆþ¼Ô¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤È¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÂçÃ«¤ÈÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥Í¥º¡¦¥Ð¥ì¥í¤¬Î»¾µ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ºÇ¶á¡¢¤¯¤À¤ó¤ÎHP¤«¤éÂçÃ«¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È2¿Í¤¬¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ç¤Î2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó355²¯±ß¡Ë¤Î½»Âð³«È¯»ö¶È¤«¤éÉÔÅö¤Ë³°¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÈÂåÍý¿Í¤Î¥Ð¥ì¥í¤òÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¡È¶¯Íß¡É¤Ê¥Ð¥ì¥í¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾ùÊâ¤òÍ×µá¤·¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¡ÖÂçÃ«¤Î·ÀÌó¤òÇË´þ¤¹¤ë¡×¤È¶¼¤·¤¿Ëö¤Ë¡¢Åê»ñ²È2¿Í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤òÂçÃ«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï°ÊÁ°¤â¡¢¹¹ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿²¾ÁÛÄÌ²ß¡Ê°Å¹æ»ñ»º¡Ë¼è°ú½ê¤Î·Ð±ÄÇËÃ¾¤ÇÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¶¦ËÅ¤òÎ©¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´þµÑ¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£Ìó62²¯±ß¤â¤Îµð³Û¤Ê¥«¥Í¤¬¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Î¡Ö¶âÁ¬´ÉÍýÇ½ÎÏ¤Î·çÇ¡¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤Î°ì¸À¤ÇÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÃ«¥µ¥ó¤â1»ù¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥«¥Í¤Î´ÉÍý¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤ÎÂÐ±þ¤òÂ¾¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£MLB°úÂà¸å¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÄº¾å¡×¤ÏµîÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£Äº¾å¤ò¶Ë¤á¤ì¤Ð¤¢¤È¤Ï²¼¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë»þÀÞ¡Ö¼ä¤·¤µ¡×¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£¡¡¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¸µÌÚ¾»É§/¡Ö½µ´©¸½Âå¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡Ë