¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¾¾°æÍµ¼ùÎ¾Åê¼ê¤È¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Îº¸ÍãÉÕ¶á¤ÇÂçÃ«¤¬¾¾°æ¤È¥°¥é¥Ö¤ò¼ê¤ËÌó2Ê¬´ÖÃÌ¾Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾°æ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤ß´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È°®¼ê¤·¡¢Ìó8Ê¬´Ö¡¢¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¾Ð¤¤À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÃ»¤¤²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¶á¤¯¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿4¿Í¤¬¡¢»î¹çÁ°¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÆ±Î¨¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬2°Ì¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë