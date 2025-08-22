ドジャースに善戦、最下位ロッキーズが本拠地で見せた意地

【MLB】ドジャース 9ー5 ロッキーズ（日本時間22日・デンバー）

ドジャースは21日（日本時間22日）、敵地ロッキーズ戦に9-5で勝利し、同シリーズ4連戦を2勝2敗の五分で終えた。ナ・リーグ西地区首位のドジャースにとって、最下位ロッキーズとの対戦は“取りこぼし”は許されない展開だったこともあり、ロッキーズの善戦が光った。地区2位パドレスのファンからも感謝の声が出ており、首位争いに影響をもたらすことになるかもしれない。

両チーム3連勝で迎えたシリーズは、4試合を通じて一進一退の攻防が続いた。最終戦でドジャースが9-5で勝利を収めたものの、シリーズ全体では互角の勝敗となった。

この結果を見たファンからは、ロッキーズの奮闘に労う声が続いた。「大丈夫、君たちはシリーズを引き分けたから、祝福ものだよ」「（ロッキーズの選手は）みんな才能があるし、ハートもある」「ヨッシャ」「まあ2-2だから悪く無い」「今日は負けた(ロッキーズ)。でもやられっぱなしじゃなくて一応頑張って負けたのでええわ」「それでも素晴らしいシリーズだった」とポジティブな声が見られた。

そして、この結果を歓迎したのがパドレスのファンだ。西地区2位のパドレスにとって、首位ドジャースの勢いが止まることは願ってもない展開だった。SNS上では「ロッキーズありがとう。君たちのおかげで1ゲーム差で明日を迎えることになったよ」「少なくとも2勝2敗だったし、ありがとう」として、ロッキーズの健闘に感謝する声も相次いだ。（Full-Count編集部）