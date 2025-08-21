この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」が動画を公開し、政治評論家・作家の竹田恒泰氏が「子どもの学力大幅低下は文科省のせいなのか？」をテーマに自身の見解を述べた。



竹田氏は、文部科学省（以下、 文科省）の教育方針が時代とともに変化してきた経緯に触れ、約40年前に始まった「ゆとり教育」を取り上げた。目的は「子どもたちの想像力をかき立てたりとか、発想を伸ばす」ことだったとしつつ、「『円周率3.14を3にしちゃえ』といった極端な簡略化により、『実際学力がダダ下がりになった』」と指摘。その後、約20年前に「脱ゆとり」へ転換したが、教育行政の軌道修正には時間がかかり「10年以上かかる」うえ、効果の確認にもさらに10年を要すると説明し、「教育行政のミスというのは、本当に半世紀を失ってしまう」と述べた。



現在、文科省が推進する「課題解決型」教育については疑問を示した。これは「生徒が自分で『○○はなぜ○○なんだろう？』みたいな課題を設定し、それを自分の力で探求して答えを見つけ出す」という趣旨だが、竹田氏は「学ぶ前に疑問は抱けない」とし、「まだ1文字も読んでいないのにいきなり絵を見せられて『何か疑問に思うことはないかね？』って言われても、いや、まだ勉強もしてないんですけどって」と述べた。さらに、現場の教師について「全く分からない」との声があるとし、文科省の目指す教育が「教育現場にも浸透してません」としたうえで、教科書会社でさえ「あんまり力入れて作ってない」と語った。



学びの在り方の例として歴史学習を挙げ、「歴史は暗記科目です！」と主張。現在の教育に「歴史は暗記科目じゃないから、自分で課題を設定して解決すればいいのよ、暗記じゃありません」という風潮があると前置きしつつ、それは苦痛な暗記ではなく「歴史って面白いから流れの中で自然と覚える」ものであり、「理解する過程で暗記もできてる」と説明した。「暗記なんだけど恐れるな」とし、「楽しみながら覚えるぞ！って教えればいい」と述べ、「ちゃんとしてるからいい点取れるわけ」とも話した。中学・高校生は物覚えが良い時期だとして「ガンガン覚えろ」と語った。



最後に竹田氏は、文科省の方針について「結構めちゃくちゃで」と評し、「そろそろ破綻して、やばいやばい課題追求やめようと逆戻りすることになるんじゃないかな」との見方を示した。さらに「情報ないのに考えろってかわいそうよ。先生だってかわいそうよ」と述べ、教育行政の見直しを求めて動画を締めくくった。