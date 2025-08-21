茂木健一郎「専門家という在り方は美しくない」総合知を追い求める生き方を語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「#情熱脳教室 #総合知 を目指すのはたとえドン・キホーテでも一つの態度である」では、脳科学者・茂木健一郎氏が「総合知」を目指すことの意義について語った。茂木氏は冒頭、「僕は総合知ということを標榜していて、それを目指すべきだと主張している」と、自身の哲学をあらためて表明。その上で、「一つの分野だけとっても、たくさんの時間が必要」「無限のことがあるから、有限の人生では、それは無理なんじゃないか」という疑問をよく投げかけられると明かした。
動画内で茂木氏は、特定分野を極めた専門家の在り方に対して批判的な見方を示し、「日本のメディアは専門家というのが好きで出てきますけど、見ててあまり美しくない人間の在り方として、個人的には僕は思うんです」と主張。「専門家という立場は、人間としてどうなのか」と疑問を投げかけた。
さらに、文学作品『ファウスト』における博士の姿勢を引き合いに出し、「ファウストの態度、アチチュード、あれが総合知ってことですよ」と述べ、「有限の人生の中で無理かもしれませんが、それをしっかりと思考すること、そのインテンショナリティですね。態度が大事だ」と、自身の考えを熱く語った。
また、「クオリア」の研究に取り組む理由として、「クオリアっていうのは、なんとか突破口になって、我々の存在の意味とか、この世界の意味とか、そういうことを分かればいいなって思ってやってる」と説明。専門家として“型にはまる”のではなく、「俺は、それを壊して、総合治という態度で生きた方がかっこいいと、美しいと思ってる」と自負をのぞかせた。
動画の締めくくりでは、「そういうことに共感する人は是非、このチャンネルにも登録してですね、総合知をやろうじゃないですか」と呼びかけ、「以上でございます」と語って動画を結んだ。
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。