Âë¤Î¡È¿·¼é¸î¿À¡É¤¬¼¨¤¹¡Ö12.95¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡¿Ê²½¤·¤¿Ëâµå¤Î°ÒÎÏ¡ÄÈ×ÀÐ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
Âë¡¦¿ù»³¤¬6·î°Ê¹ß¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤âÅÐÈÄµ¡²ñÁý
¡¡2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢6·î°Ê¹ß¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý²Ã¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ò°Ý»ý¤·¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤Ïºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë12.95¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸Ãæ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï8·î14Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
¡¡ºòµ¨¤â¹â¤«¤Ã¤¿Ã¥»°¿¶Î¨¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£ÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÃ¥»°¿¶³ä¹ç¤Ï24.2¡ó¤«¤é36.0¡ó¤Ë¾å¾º¡£º¸±¦¤È¤â¤Ë30¡ó°Ê¾å¤È¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤àÂÇÀÊ¤ÎÁý²Ã¡×¤¬¤¢¤ë¡£ÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¤Î2¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÂÇÀÊ³ä¹ç¤Ïºòµ¨47.4¡ó¤«¤éº£µ¨59.6¡ó¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£ÂÇ¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»°¿¶¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î³èÍÑ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï0¡¢1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅê¤¸¡¢ºòµ¨¤è¤êÌó12¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÅêµå³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈïÂÇÎ¨.172¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤Îµå¼ï¤ò¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÌä¤ï¤º»È¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÎÃ¥¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï28.4¡ó¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µß±çÅê¼ê¤ÎÃæ¤Ç2°Ì¡£150¥¥íÂæ¸åÈ¾¤ÎÄ¾µå¤ÈÍîº¹¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£°æâ«ºÈÅê¼ê¤ä¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤ËÈ×ÀÐ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¿ù»³¡£Âë¤Î¿·¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤Î²Â¶¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤âáã¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡£
¢¨À®ÀÓ¤Ï2025Ç¯8·î14Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë