第107回全国高校野球選手権の準々決勝で敗れた横浜（神奈川）は20日、新大阪駅を出発し、神奈川への帰路についた。前日は県岐阜商と延長11回タイブレークの激闘の末、敗れていた。

この日に荷物をまとめ、大阪市内の宿泊地をチェックアウトした横浜ナイン。最後にホテルの従業員へお礼のあいさつを行った。感謝を述べる村田浩明監督の目には涙があった。

「今、ホテルの部屋を片付けていた時に“あ、負けたんだな”と実感しました。もう寂しい思いでいっぱいです。この3年生たちと、もう野球をやることはできませんけれども選抜から夏に向けて、1カ月以上、ここで過ごさせてもらって、本当に温かいご支援をいただきました。本当にもう、ホテルというより家族のような、家に帰ってきたような、そんな1日1日を過ごさせていただいた。ホテルの皆様方にお礼を申し上げます。精一杯、頑張って（現）2年生と1年生を連れて、必ず甲子園で優勝できるように頑張りたいと思います」

続いてあいさつした阿部葉太主将（3年）も感謝の言葉の途中で、涙が頬を伝っていた。思いを振り返った。

「本当は泣く予定じゃなかったんですけど…。監督さんの涙を見て本当に…。（宿泊したホテルは）本当に家というか、寮みたい。練習が終わっても、試合が終わっても、スタッフの方々が優しく受け入れてくださった。本当に家に帰ってきたみたいでした。横浜高校として春に後輩たちにここに戻ってもらいたいと思います」

涙を流した村田監督と阿部主将。地元関西のチームではないが、ナインの見せた戦い、姿勢は胸を打つものだった。ホテルの従業員たちも目を真っ赤にして、帰路につくナインを見送っていた。（アマチュア野球担当キャップ・柳内 遼平）