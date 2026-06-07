【女子旅プレス＝2026/06/07】神奈川県箱根町の強羅エリアに、全棟独立型の和風ヴィラホテルの開発がスタート。自然を体感しながら滞在できる温泉付き宿泊施設で、開業は2028年春頃を予定している。【写真】2028年春開業予定の和風ヴィライメージ◆箱根強羅に全棟独立型の和風ヴィラホテルが登場同施設は「森に佇む別邸」をコンセプトに、強羅の自然や起伏ある地形を生かして各棟を独立配置。周囲を気にせず過ごせるプライベート性