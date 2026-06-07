日本代表の遠藤航は、果たしてワールドカップに間に合うのか。左足甲の靭帯断裂という大怪我を負ったキャプテンは５月31日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに実戦復帰。だが、左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった。メキシコのモンテレイに入ってからも３日間連続で練習を欠席し、ホテルで別メニューとなっている。同じく別調整の瀬古歩夢は練習場に来て、できるところまでは全体練習に参加している（５日の練