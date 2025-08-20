片づけライフコーチ・パンダみゆき氏『1個ずつ“これは?”』自問で劇的変化！現場で使う7質問のスゴ技公開
YouTube動画『【プロ直伝】片づけのプロが現場で使っている7つの質問！これをマスターすれば、あなたもリバウンド知らずの片づけ上手になれるかも。』で、片づけライフコーチのパンダみゆき氏が、実際の片付け現場でクライアントに行っている“ねちねち質問攻め”の極意を明かした。
冒頭、みゆき氏は「あなたが片付けに一生悩まされず、理想の暮らしを送るためのヒントを、この動画でお伝えします」と語り、片付けに悩む視聴者を温かく迎え入れる。続けて、「私が片付けの現場で、ねちねちとクライアントさんにしている質問7つをご紹介します」と、現場でのリアルな実践を惜しみなく紹介する姿勢を見せた。
みゆき氏によれば、事前の写真や持ち物リストは一切不要。「片付けって情報収集と思考の整理」と位置づけ、「実際、片付けの本質的な悩みは本人に質問して初めてわかる」と“質問責め”の重要性を強調している。
なかでも核心は、もの一つずつに対して投げかける「これは…？」という問い。「マグカップなどカテゴリー単位ではなく、1つ1つについて確認することが大切。好きだったりよく使っているものは答えが早い」と、実際の現場で「これは?」を繰り返す様子を解説。「カテゴリーでまとめても、結局“もやもや”した感覚が残る」と指摘し、「とにかく1つずつ“これは?”を自問してみてほしい」と呼びかけた。
さらに、「何用ですか？」「最近いつ使いましたか？」「誰が使いますか？」「どこで使いますか？」「よく使うものですか？」と、各アイテムの用途・頻度・使用者・場所など細かな質問を紹介。「最近これは使ってませんね」「誰も使っていないよね」といった気づきが多く、片付けセンスは“分け方”の上手さに左右されると分析している。
終盤では、「ここまでやってちゃんと自分にフィットしたものだけを残すからこそ、リバウンドしない」ときっぱり。「自分でやるのは大変だけど、時間をかけてひとつひとつ選別し、自分だけの快適な空間をつくっていくことが何より大事」とアドバイスした。
最後に「このように片付けの本質や考え方について今後も伝えます。」と視聴者に向けて締めくくり、実生活での片付けの実践を後押しした。
