【掃除ルーティン】家事をサボりすぎた週にやる徹底お家リセット――主婦YouTuberのshinoさんが、自身のチャンネル「しのずチャンネル」にて、日常の片付けや家事に奮闘するリアルな姿を披露した。

動画の冒頭、shinoさんは「気を抜くとこうなっちゃうのよ」と家の散らかった状況を赤裸々に告白。「今日も頑張ってお片付けをしていくんですけど、娘をバーバンチに預けている時間にやるので、あと1時間で帰ってきちゃうんですよ」と、主婦ならではの“時間との闘い”と共に急ぎながら家をリセットする様子を語った。

片付け実況では「怠惰、怠惰。怠惰でしかない」と自己分析する一方、「すぐやればいいんだけどさ。できないんだよね」とリアルな本音も披露。作業を進める中で「世の主婦の皆さん、ごめんなさいって感じなんですけど」と、テーブルの上まで掃除機をかける自流のやり方も包み隠さずに明かしている。

各種ダスターや洗剤、100円ショップで揃えた便利グッズなど、愛用アイテムの紹介も随所で飛び出し、「やっぱり、こういう扉タイプの収納って、なかなか最近ないじゃないですか」「ダイソーで買ったこのゴミ箱、本当にいい。入手困難だけあるよね」と独自の視点も。

また、視聴者からの「やる気が出ない時はどうする？」という声に「動画を回すっておすすめなんですよ。カメラで撮ってると見られてる感があるじゃん？だからやる気になる」と“動画撮影が家事のモチベーションアップになる”という新たな発見も語った。

深夜の作業ではお掃除ロボットも登場。「まめにお掃除ロボットのものをお掃除しないとダメ」「でもやっぱ楽だよね」と家事負担を軽減するアイテムへの素直な印象も述べている。

片付けの総仕上げでは「こう綺麗にすると、1、2週間は保てるんですよ」「娘のところもめっちゃ汚いから、そっちも後でやんなきゃと思いつつ、まあ、綺麗になったからいいか」と、肩肘張らない家事スタイルにほっとする声も集まりそうだ。

最後は「あなたのやる気スイッチも一緒に押せれば、と思います」と締めくくり、今後も主婦の日常や購入品紹介などリアルな“しのずチャンネル”の発信をアピール。エンタメ感とリアル感あふれるshinoさんの掃除実況は、多くの共感を呼びそうだ。

