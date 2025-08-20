◇インターリーグ フィリーズ―マリナーズ（2025年8月19日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）が19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・DH」で先発出場。初回に4試合ぶりの一発となる44号ソロを放ち、ドジャース・大谷翔平投手（31）を抜いてリーグ単独トップに浮上した。

シュワバーはマリナーズの先発右腕ミラーに対し、カウント1―2から胸の高さほどの速球を強振。打球は右翼席へ奇麗な放物線を描いて吸い込まれた。シュワバーは6月27日のブレーブスとのシリーズから15カード連続本塁打の球団記録を打ち立てた。

シュワバーは2022年にキャリア初の40発超えとなる46本塁打をマーク。翌23年には47本塁打をマークした。この日の一発で年間56本塁打ペースとし、自身初の50本塁打の大台到達も視野に入れている。

両リーグトップに立っている打点は104まで伸ばし、この時点で2位のマリナーズ・ローリーに2打点差をつけた。打点は2023、24年にマークしていた自己最多に並び、今季キャリアハイの数字を残すことはほぼ確実となった。