NBAファイナルの最中、観客の男がコートに乱入し、選手の前で動画を自撮りした/Ronald Cortes/Getty Images via CNN Newsource（CNN）3日に米テキサス州サンアントニオで行われたプロバスケットボールNBAファイナルの第1戦で、観客の男が試合中にコートに乱入し、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマ選手の前で動画を自撮りする騒ぎがあった。男は逮捕され、NBAの試合への永久入場禁止処分を通告された。騒ぎが起